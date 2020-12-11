Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (5)

(Adnkronos) - A Roma, nella Hall del Policlinico Gemelli Ircss sarà possibile ammirare il presepe che, donato dall’azienda Christmas Planet, si ispira alle forme e alla vita di un villaggio palestinese e raffigura tutte le figure umane e professionali di ogni società. L’animazione consente di passare dal cielo stellato illuminato alla luce del giorno, rappresentando idealmente la vita dell’ospedale che nelle sue attività non conosce mai sosta.

Infine domenica 20 dicembre la Commissione organizzativa studenti dei Collegi (Cos) della sede di Roma promuove l’iniziativa online Smart Christmas, un incontro/dialogo fra studenti e docenti sul senso del Natale in tempo di pandemia, accompagnato da canti natalizi.