Musica: Britney Spears, esce oggi in radio il nuovo singolo 'Matches' (2)

(Adnkronos) - In 26 anni di carriera, i Backstreet Boys hanno prodotto canzoni che hanno segnato la storia della musica pop. Con innumerevoli singoli alla #1, tour da record, numerosi premi e vendite mondiali superiori a 130 milioni di copie, i Backstreet Boys sono la boyband che ha venduto di più nella storia della musica. All'inizio del 2019, i Backstreet Boys hanno pubblicato il loro decimo album in studio 'Dna', che ha debuttato alla #1 e contiene al suo interno la hit 'Don't Go Breaking My Heart', nominata ai Grammy Awards 2019 come 'Pop Duo / Group Performance', nonché il loro primo singolo entrato nella classifica Billboard Hot 100 in 10 anni.

Alla sua uscita, il brano è entrato direttamente al primo posto nella classifica Top Songs di iTunes e nelle classifiche mondiali. A maggio 2019 i Backstreet Boys hanno dato il via al 'The DNA World Tour', il loro più grande tour nelle arene in 18 anni, toccando il Nord America, l'Europa, l'Asia e il Sud America. Di recente, la loro residency 'Larger Than Life' a Las Vegas è diventata la più velocemente acquistata nella storia delle residency di Las Vegas.