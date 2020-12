Milano: polizia trova computer e televisori in stabile occupato

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La polizia ha trovato in uno stabile di via Medici del Vascello a Milano, nella periferia Sud-Est della città, spesso utilizzato da persone senza fissa dimora, numerosi computer, televisori e altro materiale elettronico. Gli agenti, nel corso di un servizio nell'edificio composto da sette piani e un livello interrato, hanno identificato e allontanato 17 adulti e 8 minori di etnia rom. All'interno di locali non riconducibili ad alcuna delle persone presenti, gli agenti hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, 23 televisori, 13 computer portatili, console Playstation, 6 telefoni cellulari, 4 tablet, macchine fotografiche e videocamere.

Al termine delle operazioni la polizia ha contattato il personale della società proprietaria dell'immobile per la messa in sicurezza dello stabile.