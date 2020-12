Guadagnare online con lo smart working in piena pandemia

11 dicembre 2020 a

(Milano 11 dicembre 2020) - Milano, 11/12/2020 - La pandemia da Coronavirus che, da un anno a questa parte, sta colpendo gravemente la sanità e l'economia del mondo intero, ha portato con sé anche un risvolto positivo, ovvero la possibilità di poter continuare (o di cominciare, perché no?) a lavorare anche da casa in tutta sicurezza attraverso lo smart working e senza perdere così un'entrata fissa mensile.

Il lavoro agevolato ha permesso a molte agenzie e aziende di non chiudere i battenti durante il difficile periodo della quarantena, consentendo inoltre ai suoi dipendenti di poter mantenere un lavoro stabile, in un momento tanto delicato.

D'altro canto, lo smart working è, senza tema di smentita, la nuova frontiera per un guadagno extra mensile, da affiancare ad un lavoro fisso. Esso può divenire addirittura la propria occupazione principale, garantendo delle entrate cospicue in sicurezza e la possibilità di operare nella comodità di casa propria.

Le epoche di crisi, ce lo dice la storia, sono da sempre foriere di grandi possibilità e tantissimi italiani hanno capito che questo è il momento giusto per dare una svolta alla propria vita.

Il guadagno online può sembrare un'utopia, specialmente se praticato da casa (e se si è ignari che, nel mondo anglosassone - ad esempio - è una realtà consolidata da anni); sotto certi aspetti può risultare persino rischioso, ma con le giuste accortezze, lo studio necessario e l'impegno che ogni impresa richiede, le possibilità di guadagno sono elevatissime, sicure e gli introiti costanti oltre che non suscettibili delle variazioni implicite nei lavori di vecchia generazione, destinati lentamente a scomparire o a virare quasi esclusivamente verso una gestione digitale.

Ecco spiegata l'importanza di cimentarsi ora con queste nuove opportunità: come sempre vale il detto “Chi primo arriva meglio alloggia!”.

Non stupisce dunque il fatto che, fra le ricerche più effettuate mensilmente sui motori di ricerca, appaia proprio “Come guadagnare online”: moltissimi hanno ormai capito che non occorre essere troppo lungimiranti per scorgere verso quale direzione stia andando il mondo del lavoro.

Fortunatamente il web risponde in maniera esaustiva e ricca di spunti, proponendo fonti di guadagno sicure e incentivanti. Noi oggi, per ragioni di spazio, tratteremo solo una piccolissima frazione delle innumerevoli possibilità fornite dalla rete, ma

Affiliazioni, dropshipping, customer care, data entry e addirittura: consulenze nutrizionali, psicologiche, gestione di aziende da remoto, vendita di prodotti artigianali: non c'è limite sulla rete e sempre più persone lo stanno capendo anche in Italia.

Inutile negarlo: si parte avvantaggiati se già si ha una passione, una competenza specifica o una certificazione, ma le porte sono aperte per chiunque abbia la minima voglia di tuffarsi nel mondo del web e di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale.

Assistenza online ai clienti

Il primo ruolo ricercato online da poter comodamente e in sicurezza effettuare anche da casa è l'assistenza telefonica o via chat ai clienti. Spesso questo servizio viene erogato da grosse aziende che vendono prodotti sia online che offline e che richiedono un massiccio compartimento assistenza per i propri clienti.

Si tratta di un lavoro molto semplice, che non richiede grosse abilità o certificazioni. L'importante è conoscere a fondo l'azienda per la quale si presta assistenza e in particolar modo i loro prodotti.

Inoltre, una buona padronanza della comunicazione (anche in due lingue differenti) può essere un requisito necessario, come ovviamente il buon utilizzo dei canali telematici ed informatici.

Inoltre, questo lavoro permette a chi lo pratica di non occupare gran parte della giornata, lasciando così tempo e spazio anche per un secondo lavoro o per le proprie passioni.

Corsi online di lingue straniere

Il web è ricco di piattaforme dedicata ai corsi online, sia per studenti sia per chi ama insegnare. Nel caso del guadagno online, registrare o tenere in diretta dei corsi di lingua straniera è fra le opportunità lavorative da remoto più ricercate.

Soprattutto in un periodo di pandemia come quello attuale, in cui il tempo in casa è aumentato rispetto a quello da passare fuori casa, dedicare delle ore allo studio di una nuova lingua o effettuare un qualsiasi altro corso online è un'opportunità, oltre che un investimento.

Perciò, se si hanno delle certificazioni che attestano e permettono di insegnare ed erogare dei corsi virtuali di lingua straniera, il periodo più proficuo è esattamente questo. Il modo più efficace e sicuro per svolgere questo lavoro è quello di affidarsi alle piattaforme online, dove sarà necessario registrarsi con un profilo da docente e poter poi caricare le proprie video lezioni.

Questo permetterà di essere seguiti, avere uno schema efficace da mettere in pratica e non rischiare di investire le proprie risorse senza poi ottenere riscontri sia da un lato personale che economico.

Traduttore e copywriter

Rimanendo sempre in tema di guadagno online da fondere con le proprie abilità e passioni, vi può essere quello del traduttore o del copywriter. Qui le competenze da possedere sono maggiori, ma se vi sono delle lacune possono essere colmate frequentando corsi o leggendo l'enorme bibliografia esistente in materia.

Entrambi i lavori richiedono molto tempo, però possono fruttare un alto guadagno. Per quanto concerne le traduzioni, almeno inizialmente, è consigliabile specializzarsi in una sola lingua straniera, in modo tale che sia più semplice focalizzarsi e trovare la propria strada.

Sono molte le aziende che hanno relazioni con clienti esteri o agenzie stampa che richiedono la divulgazione del proprio materiale redazionale in stati esteri, perciò la figura del traduttore diviene di fondamentale importanza.

Al contrario, il lavoro di copywriter può essere benissimo sviluppato nella propria lingua madre, usufruendo delle piattaforme online dedicate: si possono mettere a disposizione i propri testi e tempo libero per la stesura di articoli da dedicare a testate giornalistiche, magazine online e blog privati. Sotto compenso, ovviamente.

Graphic Designer

Una delle professioni maggiormente richieste (date le sue innumerevoli applicazioni, dal volantino, al menu per il ristorante, dalla cartellonistica alla pubblicità, dal design per il web a quello industriale) e più remunerative è certamente quella del graphic designer.

Si può effettuare completamente da remoto ma richiede competenze di una certa complessità, senso del gusto e una minima cognizione storica e sociale per interpretare correttamente i trend del momento.

Certamente, dunque, c'è un po' di gavetta da fare, ma chi ha un animo creativo trova in questo lavoro online una valvola di sfogo eccellente e una possibilità di crescita costante, dati gli innumerevoli stimoli che fornisce.

La competitività è elevata, soprattutto nelle piattaforme e nei marketplace di settore, ma trovare un impiego non è complesso, soprattutto oggi, un'epoca caratterizzata dall'onnipresenza dell'immagine.

Aziende e agenzie sono alla continua ricerca di figure professionali da collocare all'interno del proprio team o da ingaggiare per lavori di grafica.

Conclusioni

Questo breve excursus non è certo atto ad esaurire le innumerevoli possibilità fornite dalla rete, ma vuole proporre quattro semplici figure professionali, tra le centinaia esistenti. Le abbiamo selezionate a mo' di esempio, seguendo una scansione che parte da quella che richiede meno competenze, sino alla più specifica, ma ogni ambito è variegato e multisfaccettato. Il limite è veramente solo la fantasia!

La storia occidentale sta definitivamente mutando e, per questo, con essa cambia radicalmente anche il panorama lavorativo. Non possiamo ignorarlo e il modo migliore per farlo è scavare in questa nuova miniera, alla ricerca dell'oro del nuovo mondo.

