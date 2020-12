Governo: Orlando, 'no a Papeete di Natale o si va a votare'

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Mi auguro che la vicenda di queste ultime ore non produca un Papeete natalizio perchè credo che questo Paese non ne abbia bisogno. Se però dovesse essere così, dovremo utilizzare la legge elettorale che c'è, non potremo inventarci molto altro". Lo ha detto o il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ad un'iniziativa del Pd sulle riforme. "Se invece si ritrova una dinamica di collaborazione, anche correggendo gli errori fatti, penso che la questione delle istituzioni diventi ancora più importante, perché in queste ore abbiamo bruciato un credito accumulato nell'arco di mesi".