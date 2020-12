Covid Germania, quasi 30mila casi in 24 ore

11 dicembre 2020 a

Berlino, 11 dic. (Adnkronos) - Sono quasi 30mila le persone che, nelle ultime 24 ore, hanno contratto il coronavirus in Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Con 29.875 nuovi casi confermati, dunque, sale a 1.272.078 il totale delle persone contagiate dal Covid-19 in Germania. E' inoltre salito a 20.970 morti, 598 in più rispetto a ieri, il totale dei decessi per complicanze del coronavirus.