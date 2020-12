Coronavirus: Mattarella, 'difendere persone e comunità e costruire futuro' (2)

11 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Non dobbiamo arrenderci -ha detto ancora Mattarella- ai danni che la pandemia può arrecare alla nostra struttura sociale, e che si aggiungono a quelli di stagioni non felici, che hanno visto il prevalere delle logiche finanziarie sull'economia reale. È una responsabilità che interpella anche quanti sono oggi qui convenuti. Imprese piccole e grandi, università e centri di ricerca, uffici della Pubblica amministrazione".

"Siamo di fronte a un crocevia inedito. Il dopo-pandemia può essere un ponte verso una società più giusta e inclusiva, oppure può restituirci una comunità con disparità di vari squilibri irrisolti. Molto dipenderà da quanto e da come investiremo in ricerca e innovazione, da come sapremo sostenerle e indirizzarle, da quanto saremo capaci di condividerne i risultati".