Brexit: Johnson ribadisce, 'no-deal è molto probabile'

Londra, 11 dic. (Adnkronos) - E' "molto, molto probabile" un no-deal sull'accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Unione Europea. Lo ha ribadito il primo ministro britannico, Boris Johnson, che appena ieri aveva parlato di una "forte possibilità" che le parti non trovino l'intesa.

"Siamo sempre fiduciosi e, come sapete, i negoziati stanno continuando e abbiamo i nostri team ancora là a Bruxelles", ha detto Johnson parlando con i giornalisti nel corso di una visita a Blyth, secondo quanto riporta il 'Guardian'. Il primo ministro ha auspicato "una grande offerta, un grande cambiamento" nei negoziati sottolineando tuttavia che "ancora non l'ho visto".

"Dove mi trovo ora, qui a Blyth, sembra molto, molto probabile che dovremo cercare una soluzione che penso sarebbe meravigliosa per il Regno Unito", ha aggiunto.