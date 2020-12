Coronavirus: Abruzzo torna in rosso, andrà in area arancione dal 13**

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Dal punto di vista epidemiologico, e seguendo le misure in vigore, l'Abruzzo andrà in Area Arancione dal 13 dicembre con ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione di oggi del Tar regionale sospende l'ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'Area Arancione e determina il ritorno dell'Abruzzo in Area Rossa fino all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro Speranza che avrà effetto dal 13 dicembre.