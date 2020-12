'Artigiano in fiera live', con un click a casa il meglio del panettone

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'Artigiano in Fiera' offre l'occasione di scoprire la grande varietà italiana del dolce natalizio più amato, il panettone. All'interno della sezione dedicata ai prodotti enogastronomici sono numerose le proposte, che si possono facilmente ricercare, attraverso il percorso guidato 'Panettoni e dolci in festa'. Nella piattaforma digitale sono presenti panettoni artigianali provenienti da tutto il territorio italiano che permettono agli utenti di spaziare tra i migliori prodotti dolciari realizzati rigorosamente in modo artigianale.

Rispettando la varietà della ricca identità gastronomica italiana, si può fare un viaggio gastronomico tra le pasticcerie italiane: dai colli piemontesi, passando per il Friuli e la Lombardia, arrivando fino alla Campania, navigando su 'Artigiano in Fiera Live' si ha anche la possibilità di scoprire, attraverso video dedicati, le storie delle pasticcerie. 'Artigiano in Fiera Live' propone un nuovo percorso alla scoperta di produttori di eccellenze dolciarie spesso poco conosciute e accompagna il visitatore del sito in una selezione di panettoni che completano la variegata offerta della piattaforma di 'Artigiano in Fiera'.

Il panettone di Italo Vezzoli viene prodotto con solo lievito madre naturale: ha una storia lunga quanto la sua famiglia. Fu nonno Guido nel lontano 1920 il primo ad usarlo. Oggi dopo ben tre generazioni è ancora la base del loro panettone unico, frutto di una lenta lievitazione di 36 ore che dona leggerezza al prodotto. Una qualità che si specchia nei suoi alveoli pronunciati che caratterizzano un panettone soffice e delicato, gradevole al palato e capace di non stancare mai il palato e non appesantire lo stomaco.

Il forno di Grassi è a Lodi e fa un lavoro di alta qualità. I loro panettoni artigianali sono lavorati interamente a mano con ingredienti naturali e senza conservanti. Tante le farciture originali e non scontate, tra cui il Panettone all'Albicocca che nasce dalla lavorazione di soli ingredienti di prima qualità, come uova da allevamento a terra, latte e burro di montagna, e albicocche bio. Viene creato interamente a mano con lievitazione naturale di oltre 20 ore, che conferisce al prodotto finito una consistenza soffice e delicata al palato. Perfetto per chi ama i gusti autentici e genuini. E' venduto nel formato da 750 grammi.

É farcito con crema al Bergamotto di Reggio Calabria il Panettone artigianale della Cascina 1899. Siamo in Calabria dove la lavorazione avviene solo con ingredienti selezionati e preparato solo ed esclusivamente con materie prime scelte, tra cui puro cioccolato e deliziosi canditi. Il sapore di questo dolce rappresenta il Natale nella tradizione e nel sapore unendo le proprietà del bergamotto con una pasta morbida e gustosa. L'Onorato Pollo si trova invece in Piemonte, è piccola realtà artigiana che mantiene i sapori della pasticceria tradizionale piemontese, che famoso per la sua produzione di Zabaione nei vasetti di vetro che ha ottenuto i riconoscimenti Piemonte Eccellenza Artigiana. Il Panettone allo Zabaione non contiene né uvetta né canditi, ma è arricchito di zabaione amalgamato nell'ultimo impasto prima della lievitazione. Lo Zabaione è un prodotto tipico delle tradizione piemontese è preparato nella pasticceria da generazioni utilizzando Marsala semisecco superiore e ingredienti semplici ma di prima scelta.

In Friuli, opera la pasticceria Dolcevita, propone panettoni salati e una divertente varietà di prodotti dolci, tra i quali uno molto curioso farcito con caramello, arachidi friulane, gocce di caramello e cioccolato bianco caramellato, Pan Gigio da 750 grammi. Un panettone che prende forma dopo ben 72 ore di lievitazione naturale che garantisce un prodotto soffice e ricco di profumi. Non viene aggiunto alcun additivo o conservare. Protagonista di questo panettone è il 'bagigio', così come chiamiamo l'arachide in dialetto friuliano. Non solo dolci, un'altra chicca della pasticceria Dolcevita è il Panettone salato: speck, cipolla rossa e formaggio.

Da Minori, nel cuore della Costiera Amalfitana invece arrivano i prodotti del maestro Salvatore De Riso, pasticcere pluripremiato. In piattaforma sono in vendita tutti i suoi cavalli di battaglia che hanno fatto anche la storia della pasticceria. Un‘interpretazione amalfitana del panettone Milano. Avviene ad esempio con il Panettone Milanese, farcito con bucce di arancia candita, uvetta sultanina australiana e cedro diamante. Questo prodotto artigianale da forno è realizzato attraverso la lievitazione naturale e seguendo la ricetta della tradizione. La soffice pasta lievitata non contiene uvetta, ma arancio e cedro candito ed è privo di conservanti e di additivi chimici. Questa carrellata racconta solo alcuni dei prodotti di pasticceria che si trovano sulla piattaforma di 'Artigiano in fiera Live', che si possono scoprire facilmente e in qualche ora della giornata selezionando nel campo della ricerca la parola Panettone, vengono mostrati i prodotti e le confezioni sempre molto curate con le quali arrivano nelle case. Qualità artigianale e cura di ogni dettaglio, in tutti i prodotti dei nostri artigiani, protagonisti della piattaforma.