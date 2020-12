Tv: Katia Follesa e la sua famiglia social sbarcano su Real Time (2)

10 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nel primo episodio dal titolo 'Vogliamo Un Bambino', si vedrà infatti Katia che si è messa in testa di avere un secondo figlio e comincia a spargere la notizia all'insaputa di Angelo. Lui si sta preparando per un provino importante e la cosa non lo aiuta certo a concentrarsi. Come se non bastasse, Katia e Agata lo interrompono in continuazione, rubandogli tempo prezioso.

Nel secondo episodio dal titolo 'Festa di compleanno' si festeggia la piccola Agata che freme per il pigiama party che Katia e Angelo hanno organizzato per quella sera… o meglio, che avrebbero dovuto organizzare! I due, infatti, si sono completamente dimenticati della festa e hanno solo mezza giornata per rimediare. Tra torte che non vengono mai come dovrebbero e un camping improvvisato, Katia e Angelo ce la mettono proprio tutta per recuperare a modo loro.