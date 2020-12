10 dicembre 2020 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Dopo aver aggiornato i suoi minimi storici in area 0,50%, subito dopo le decisioni del consiglio direttivo della Bce, che ha incrementato le dotazioni del suo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica, il rendimento del Btp decennale chiude la seduta tornando allo 0,57%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 115 punti, in calo rispetto all'avvio.