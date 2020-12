10 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "In quell'estate del 1982, Pablito ha unito e fatto vincere un Paese intero. Chi visse come me quell'estate ha sempre conservato le sensazioni di gioia comune per un'impresa sportiva che fu incredibile. Ed un affetto senza idolatria per questo campione garbato. Grazie #PaoloRossi". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella.