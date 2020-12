Regeni: Fico, 'genitori aspettano verità e anche l'Italia l'attende'

10 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo andare fino in fondo sulla tragica morte di Giulio Regeni. I genitori di Giulio attendono risposte ma anche i cittadini italiani si aspettano risposte. E' giusto pensare che ci sia un popolo che vuole andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in una conferenza stampa a Montecitorio - insieme a Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, collegati in streaming - esprimendo un giudizio sulle conclusioni dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatore italiano in Egitto.

"Nella vicenda di Giulio e nella difficoltà di raggiungere la verità io ci vedo anche lo specchio delle debolezze dell'Europa. Se l'Europa avesse viaggiato unita, se l'Italia e la Francia avessero voluto le stesse cose, nessuno avrebbe potuto ignorarle e metterle da un lato. La verità sarebbe arrivata sicuramente prima", ha detto ancora Fico.