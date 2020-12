10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Appena raggiunto in Consiglio europeo l'accordo definitivo su Next Generation EU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.