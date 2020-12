Palermo: 'Stop Child Abuse', Butera 'partire per abusare dei bimbi crimine contro umanità' (2)

10 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "E così, quando nel mese di ottobre riceviamo una lettera importantissima dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), da parte di Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (OSR/CTHB) decidiamo di dare avvio ad una nuova ed ultima fase: parliamo di bambini, di abusi, e non più di turismo sessuale minorile", dice Giorgia Butera.

L'organizzazione sta realizzando un documento "che focalizza la responsabilità degli Stati partecipanti per rispondere al Focus riguardante la tratta a scopo di sfruttamento sessuale". All'interno del rapporto, "saranno evidenziate campagne di sensibilizzazione internazionali, tra queste la nostra “Stop Sexual Tourism – Progetto Internazionale a Tutela dei Diritti Minorili nel Mondo”.

"Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. L'OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo e conta 57 Stati di Europa, Asia Centrale e Nord America”, dice Giorgia Butera.