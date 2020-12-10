Musica: Teatro alla Scala e Rai ancora insieme, il Concerto di Natale su Rai Cultura (2)

(Adnkronos) - Lunedì 14 dicembre alle ore 20 dalla Sala del Piermarini il soprano Sabine Devieilhe - astro delle scene francesi che alla Scala è stata Blonde in 'Die Entführung aus dem Serail' e Zerbinetta in 'Ariadne auf Naxos' - eseguirà Ravel, Poulenc, Fauré e Debussy con il raffinato pianista Alexandre Tharaud.

Lunedì 4 gennaio, sempre alle 20, il baritono Markus Werba - amatissimo a Milano fin dalla partecipazione al Così fan tutte di Strehler al Piccolo Teatro e in particolare alla Scala dove ha sostenuto numerose parti (ultimamente in Die tote Stadt e Ariadne auf Naxos) - torna con un programma interamente dedicato a Robert Schumann con il pianista James Baillieu. Sui leggii i cicli Dichterliebe op. 48 e Liederkreis op. 39.

Lunedì 21 dicembre alle ore 20 la Scala proporrà una prova nel corso della quale il nuovo Direttore del Corpo di Ballo Manuel Legris approfondirà con diversi cast il passo a due dello Schiaccianoci, il balletto previsto per le festività natalizie e cancellato a causa della pandemia. Il capolavoro di Čajkovskij sarà presentato e approfondito da Legris e dai ballerini scaligeri nella coreografia di Rudolf Nureyev, con cui Legris ha avuto un lungo periodo di collaborazione: fu proprio Nureyev nel 1986 a promuoverlo étoile all’Opéra di Parigi.