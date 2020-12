Manovra: Pd, 'sosteniamo con forza nostri emendamenti su politiche attive'

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "In questi giorni relativamente al dibattito sull'uscita del Paese dalla crisi economica prodotta dalla pandemia, in molti hanno sottolineato l'importanza delle politiche attive sul lavoro. Il PD ne ha da tempo affermato la loro centralità all'interno della nuova agenda di Governo. Lo abbiamo fatto anche al tavolo di maggioranza che ha accolto la nostra proposta". Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.

"Alla Camera, proprio in merito a questo tema, abbiamo presentato due emendamenti, uno sull'estensione dell'utilizzo dell'assegno di ricollocazione che ribadisce la centralità dell'Anpal sulle politiche attive, ed uno per l'estensione dei contratti di solidarietà espansiva, strumento questo, che consentirebbe un superamento meno traumatico nel caso di sblocco dei licenziamenti -prosegue Miccoli-. Per quanto ci riguarda questi due emendamenti sono da considerarsi essenziali e li sosterremo con forza affinché siano approvati alla Camera. Sul rilancio delle politiche attive dobbiamo fare dei passi avanti senza esitazioni: è una scelta in linea con le nuove politiche che l'Europa ci chiede di adottare e che servono all'Italia".