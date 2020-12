Gay: Fico, 'mai abbassare guardia, Istituzioni facciano loro parte' (3)

10 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare dalle Istituzioni, alle quali spetta accompagnare, e a volte anche alimentare, i percorsi culturali con gli strumenti che gli sono propri: anzitutto le leggi. In questa direzione va la recente approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge sul contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Ogni giorno va aggiunto un tassello per dare concreta attuazione ai valori e ai principi di libertà e tutela dei diritti su cui si fonda la nostra Costituzione", conclude Fico.