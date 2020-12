Dl sicurezza: Mirabelli, 'centrodestra confonde propri desideri con la realtà'

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Invece di essere inutilmente ironici e, anche, offensivi, i colleghi del centrodestra della commissione Giustizia dovrebbero meditare sul fatto che se i capigruppo del Pd, dei 5stelle e di Leu hanno lamentato pubblicamente lo stesso problema e non si sono accorti che tutti i componenti della commissione avrebbero condiviso, come loro affermano, la decisione di fare esaminare il Dl sicurezza dalla commissione stessa, evidentemente un problema c'è. Più probabilmente il centrodestra ha confuso i suoi desideri con la realtà o ha partecipato ad un'altra riunione”. Così Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama replica ad una nota dei suoi omologhi del centrodestra.