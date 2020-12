Coronavirus: Zingaretti, 'Lazio sotto l'1%, difendiamo risultati per il bene di tutti'

10 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Migliora l'indice RT del Lazio, sotto l'1. Buona notizia che ci fa rimanere in zona gialla ed è figlia dei sacrifici di tutti. Stiamo evitando altre chiusure di negozi, ristoranti e bar e la limitazione della mobilità. So che è dura, ma tutto dipende dalla crescita dei contagi: rispettiamo le regole e difendiamo questi risultati per il bene di tutti". Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti.