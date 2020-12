Coronavirus: Casellati, 'spostamenti Natale tema vitale, fondamentale si esprima Senato'

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Ho convocato per lunedì 14 dicembre alle 16.30 la Conferenza dei Capigruppo per formalizzare la calendarizzazione della mozione sottoscritta da tutte le forze di opposizione sugli spostamenti tra i Comuni il giorno di Natale. Dopo aver ascoltato i Gruppi di Maggioranza, ho disposto ai sensi dell'art. 157 comma 3 del Regolamento che la mozione si discuta in Aula mercoledì 16 dicembre dopo l'approvazione del decreto Ristori. Ritengo fondamentale che su un argomento così vitale per le famiglie italiane, anche il Senato si possa esprimere”. Lo dichiara in una nota la presidente del Senato Elisabetta Casellati.