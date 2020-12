Autogrill presenta il nuovo Villoresi Ovest

10 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Dopo un importante intervento di ricostruzione conservativa riapre lungo l'Autostrada dei Laghi A8, a pochi chilometri da Milano, l'Autogrill di Villoresi Ovest, vera e propria icona dell'architettura italiana, costruito nel 1958 su progetto di Angelo Bianchetti e simbolo del rilancio economico e industriale del Paese.

La realizzazione del nuovo Villoresi Ovest, con i lavori di cantiere avviati a febbraio 2020 e terminati entro l'anno nonostante le difficoltà del lockdown, è stata condotta nel pieno rispetto del design originale dell'edificio, con una leggera rivisitazione estetica e l'utilizzo di materiali in linea con i più moderni standard edilizi. Il preciso obiettivo di Autogrill è stato quello di rendere Villoresi Ovest un'icona contemporanea, per comunicare con forza il legame del Gruppo con la tradizione e al contempo mostrare il meglio delle capacità in termini di servizio, innovazione e sostenibilità.

"Villoresi Ovest è da sempre simbolo di rinascita, già nel '61 la rivista Life lo aveva in copertina a dimostrazione della modernità del nostro Paese - dichiara Gianmario Tondato Da Ruos, ceo del Gruppo Autogrill - Anche oggi vogliamo che il locale rinnovato rappresenti un ponte simbolico tra passato e futuro, un segnale tangibile della volontà di ripartire dell'Italia - e di tutti noi - in questo momento complesso".

"Nonostante la pandemia Covid-19 sia stata e sia tuttora una crisi senza precedenti, Autogrill continua a investire in Italia e guarda al futuro anche grazie allo sforzo dei propri dipendenti, che pur in questa situazione estremamente complicata, hanno continuato a lavorare con professionalità e attenzione al cliente - dichiara Andrea Cipolloni, ceo Europe del Gruppo Autogrill - Il nuovo Villoresi Ovest vuole offrire il meglio dell'esperienza di ristorazione che abbiamo messo a punto in questi anni di rilancio, ed esprime al meglio la nostra visione e la nostra determinazione nel raggiungere risultati sempre più importanti".

1958: Il nuovo concept - Per rilanciare una location strategica e dal grande valore storico per il marchio, Autogrill ha creato il nuovo concept “1958”, un omaggio alla data di apertura del ristorante. “1958” a Villoresi Ovest è pensato come un unicum nell'ambito dei brand del Gruppo, un locale in grado di raccogliere il meglio dell'esperienza di ristorazione attualmente presente sulla rete in termini di qualità del servizio e di varietà dell'offerta.

Il ristorante si presenta con un design contemporaneo e ricercato, dove più elementi del meglio di Autogrill convivono e si integrano: uno snack bar con croissant selezionati e farciti in loco e una rivisitazione dei panini con i grandi classici in versione premium, i primi piatti con ricette firmate da grandi chef, come Andrea Ribaldone; un corner steak house interamente dedicato alla griglia; un assortimento di pizza frutto della collaborazione con Renato Bosco e una vetrina dedicata ai dolci di Sal De Riso, per rivivere la tradizione della costiera amalfitana.