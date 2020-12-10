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**Pd: gli ex M5s Lattanzio e Nitti passano dal Misto al gruppo dem della Camera**

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Roma, 10 dic. (Adnkronos) - I deputati Paolo Lattanzio e Michele Nitti hanno aderito oggi al Gruppo del Pd. Il capogruppo democratico Graziano Delrio ha dato loro il benvenuto. Lo rendo noto il gruppo Pd di Montecitorio.

"Siamo molto lieti dell’adesione dei colleghi Lattanzio e Nitti con i quali in questi anni abbiamo collaborato proficuamente apprezzandone competenza, impegno e capacità di dialogo con quei mondi della cultura e della società che particolarmente oggi soffrono a causa della pandemia -ha detto Delrio-. Il loro contributo rafforzerà l’iniziativa dei Democratici in una fase in cui siamo impegnati a lavorare per portare il Paese fuori dalla spaventosa crisi causata dal Covid 19 e costruire le condizioni per una ripresa che sia equa, solida, sostenibile".

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