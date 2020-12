Dl ristori: Guerra (Mef), 'no slittamento tempi, in aula anche senza mandato relatore'**

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - ''Escludo nel modo più assoluto'' che sia possibile far slittare i tempi dell'esame in aula del decreto legge ristori. Quindi se non si raggiungerà un'intesa con le opposizioni nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il provvedimento arriverà in assemblea senza mandato al relatore. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra, a margine dei lavori.