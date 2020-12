10 dicembre 2020 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - In Lombardia prosegue il calo dei ricoveri per Covid19 negli ospedali e sono +4.581 i dimessi e i guariti delle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 748 pazienti, 18 in meno di ieri. In ospedale i posti occupati da pazienti Covid scendono a 5.613, in calo di 114 unità rispetto a ieri.