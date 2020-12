Turismo: Franceschini, '5 mln per imprese bus turistici panoramici'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “5 milioni di euro per le imprese che gestiscono i Bus turistici panoramici: un aiuto concreto ad un'altra categoria del settore turistico duramente colpito dalla pandemia”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che ha firmato un decreto che destina 5 milioni di euro al ristoro delle perdite delle imprese che gestiscono i bus turistico-panoramici per le visite nelle città d'arte.

Per ottenere i contributi le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la sede legale in Italia; avere la partita IVA anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00 ed essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in proporzione ai minori introiti derivanti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 30 novembre 2019.

Entro cinque giorni dalla data di registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblicherà sul proprio sito un avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo. I soggetti interessati potranno presentare la domanda, in modalità telematica, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Il decreto è stato trasmesso agli Organi di controllo.