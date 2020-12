09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nei rapporti con la Turchia "è essenziale che l'Unione europea parli con una sola voce", per "non innescare dinamiche di escalation che non vogliamo, alimentare tensioni non è nel'interesse europeo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.