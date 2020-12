Scuola: Organizzare Italia, corso gratuito on line per aiutare docenti nel cambiamento

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Labitalia) - Organizzazione come trasferimento di risorse. E' questo l'obiettivo specifico che si pone il corso gratuito di Organizzare Italia per gli insegnanti di ogni ordine e grado. "Un corso - si spiega in una nota - pensato per sostenere la classe docente, duramente messa alla prova durante questi mesi complessi, in cui il modo di fare didattica e le relazioni hanno dovuto affrontare il cambiamento. Alla base di ogni processo di transizione c'è una buona organizzazione. Essere docenti in un periodo complicato come quello che stiamo attraversando significa affrontare la complessità con organizzazione e metodo e trasferire questo approccio al mondo della scuola in vista di risultati proficui nel metodo di studio e di lavoro, per una comunicazione efficace e relazioni migliori".

Il corso di Organizzare Italia, sostenuto dalla Fondazione Elsa e Nando Peretti, ha il fine ultimo di rafforzare e potenziare le competenze organizzative della classe docente, perché possa affrontare con efficacia e meno stress il carico di lavoro che è chiamata a svolgere e possa farsi così amplificatore del valore sociale dell'organizzazione.

Il corso 'Metodologia innovativa Neurorganizing, per organizzare le relazioni nella scuola in epoca di Covid' sarà fruibile online e si articola in un percorso in moduli, per un totale di 20 ore, a cui l'insegnante potrà accedere on demand. Grazie al percorso gli insegnanti potranno allenare le proprie abilità organizzative e approfondire i temi della gestione di spazio, tempo e risorse, quello delle abitudini organizzative e conoscere metodi e strumenti organizzativi. La metodologia utilizzata permette di aiutare la mente a lavorare bene attraverso l'organizzazione. Il corso è messo a disposizione, in maniera gratuita, sul sito di Organizzare Italia per l'anno accademico 2020-2021 per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta grazie al contributo di Fondazione Nando Elsa Peretti.