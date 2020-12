Scuola: Iv, 'Azzolina informi su preparazione riapertura'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Le percentuali - uno su 4 - degli alunni con disabilità che non partecipano a lezioni a distanza allontanandosi, di fatto, dalla scuola o addirittura abbandonandola è l'ennesima dimostrazione che la vera attività scolastica può essere fatta solo in presenza". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito del rapporto pubblicato oggi dall'Istat sulla scuola.

"In vista della riapertura, il ministro dell'Istruzione informi quindi sull'andamento dei lavori per preparare la ripresa dell'attività scolastica, sui tavoli dei prefetti e i protocolli con le regioni, sul potenziamento dei trasporti pubblici e le corsie preferenziale per tamponi rapidi. E' anche indispensabile che offra rassicurazioni sui docenti, sul fatto che quando la scuola riaprirà tutti i docenti saranno al loro posto", conclude.