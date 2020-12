09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non sapeva niente nessuno. Ho parlato con Zingaretti e non sapeva i dettagli del piano. Da un lato c'è un questione di metodo e poi di merito, chi decide 9 miliardi alla Sanità? Per me sono pochi". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.