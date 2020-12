09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Dica ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni dei giornali per dire che Iv è in cerca di poltrone che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono 3 a sua disposizione, due da ministro e una da sottosegretario. Il Parlamento non è un talk show, lo spieghi ai suoi collaboratori". Lo dice Matteo Renzi dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.