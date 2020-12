Recovery: Conte, 'per governance dl ad hoc, in Cdm troveremo formula giusta'/Adnkronos (2)

09 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Quel che è importante è assicurare certezza dei tempi - rimarca ancora Conte - non possiamo sprecare risorse, dobbiamo puntare su velocità e semplificazione". Riguardo alla struttura composta da sei manager, "nella norma non c'è scritto quanti saranno - osserva il presidente del Consiglio - ma ragionevolmente, trattandosi di sei missioni, si può pensare a sei manager, ciascuno per ogni missione proprio per evitare di moltiplicare posizioni e staff". Dunque "una struttura minima e senza centinaia di commissari". (di Ileana Sciarra)