Recovery: Conte, 'colossale fraintendimento, politica mai commissariata'/Adnkronos

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sulla governance del Recovery -la struttura che vigilerà e monitorerà sulle risorse che arriveranno all'Italia- "c'è stato un colossale fraintendimento: i responsabili di missione hanno compiti di monitoraggio e non sottraggono poteri, prerogative e competenze ai ministri, ad amministrazioni centrali e periferiche". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte in un lungo colloquio, precisando che la "politica non è mai stata commissariata, non l'abbiamo mai pensato: la norma non è stata compresa o non è stata letta con attenzione".

"Si è solo pensato a una clausula di salvaguardia - aggiunge poi - nell'ipotesi in cui le amministrazioni centrali non potessero intervenire a esercitare poteri sostitutivi, ecco che allora, per garantire la realizzazione di un intervento ed evitare che si sprechino risorse, i responsabili delle missioni possono intervenire, ma con l'autorizzazione del Cdm".