Milano: scoperta bisca clandestina a Chinatown, 12 denunciati

09 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - La polizia ha scoperto una bisca clandestina per il gioco d'azzardo nel quartiere cinese di Milano. In via Messina gli agenti sono stati attirati dalle urla provenienti da un appartamento. All'interno hanno sorpreso un gruppo di cittadini cinesi, intenti a giocare al gioco di carte Mah-Jong. Alla vista degli agenti i giocatori hanno tentato di nascondere nelle proprie tasche il denaro giocato. I proprietari dell'appartamento un uomo di 50 anni e sua moglie di di 48 anni, entrambi cittadini cinesi, sono stati denunciati per esercizio di giochi d'azzardo.

I 10 giocatori presenti sono stati invece denunciati per partecipazione a gioco d'azzardo e sono stati anche sanzionati per la violazione della normativa anti-Covid19. Sono stati inoltre sequestrati più di 1.600 euro e denaro in altre valute.