Milano: Amici di Brera, Carlo Orsi eletto presidente

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Carlo Orsi è il nuovo presidente dell'associazione Amici di Brera. Lo ha nominato il consiglio dell'associazione, che ha indicato Aldo Bassetti come presidente onorario. Orsi, gallerista milanese, fondatore nel 1986 della Galleria Carlo Orsi e già presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia, ha sottolineato gli obiettivi degli Amici di Brera per il 2021: l'acquisizione di nuove opere per il museo, prime fra tutte la 'Cena in Emmaus', e gli interventi di carattere strutturale e di restauro, come il laboratorio dedicato visibile all'interno della stessa Pinacoteca, il nuovo ingresso sull'Orto Botanico, l'atrio dei Gesuiti e l'illuminazione di alcune sale.

Sulla scia degli interventi già condotti e realizzati riguardo la cura e la tutela del Cortile di Brera Orsi ha indicato tra le nuove priorità gli interventi a favore delle altre sculture quali il Monumento a Tommaso Grossi di Vincenzo Vela o quelli a Luigi Cagnola e Gabrio Piola, senza dimenticare quelli a Cesare Beccaria e Giuseppe Parini. “Queste sculture e la trentina di monumenti che arricchiscono il loggiato del primo piano costituiscono un vero pantheon dei milanesi illustri”, ha evidenziato Orsi.

“Abbiamo deciso di porci obiettivi ambiziosi per l'anno 2021", ha spiegato Orsi. "Milano sta vivendo un particolare e difficile momento ma ha necessità di pensare e ricostruire la sua rinascita. Milano, anche oggi, non è ferma. Brera è un autentico tesoro della città che merita di essere sempre più conosciuto e apprezzato. L'invito è a tutti, giovani e meno giovani, a sentirsi sempre più autentici 'amici' di Brera e del suo mondo diventando soci. Con il contributo di tutti possiamo rendere Brera uno dei luoghi più dinamici e interessanti del panorama museale italiano e internazionale”.