Mes: Meloni a M5S, 'può essere il vaffa day più grande di tutti i tempi'

09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ci sono movimenti di patrioti che difendono la libertà, come Fratelli d'Italia, contro le ancelle del dominio straniero come il Pd. Il Movimento 5 stelle può ancora decidere oggi da che parte stare: non abbiate paura delle conseguenze di una scelta coraggiosa che reputate giusta". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo.

"A chi agita lo spauracchio delle elezioni anticipate perché pensa che siete troppo attaccati alla poltrona, dimostrate -ha aggiunto la leader di Fdi- che non siete in vendita. Vi ricordate i raduni oceanici del Vaffa day? Questo può essere il più grande Vaffa day di tutti i tempi. Aiutateci a mandare al diavolo i venduti, gli intrighi di palazzo, i servi che barattano la loro libertà per un misero tornaconto. Ci sono occasioni, colleghi del Movimento 5 stelle, che non hanno prezzo. Non scegliete anche stavolta la Mastercard".