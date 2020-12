Mes: Delrio, 'dibattito surreale, Parlamento valuterà e ratificherà'

09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "E' un dibattito surreale quello che abbiamo sentito anche oggi, sul fatto che ci fosse una fantasia di qualcuno o dei democratici per la riforma. Questa riforma è stata chiesta da tutti i Paesi per proteggere di più i cittadini e non ci sono dubbi sul fatto che lei dirà che l'Italia è d'accordo con le conclusioni dell'Eurogruppo. Poi il Parlamento sarà chiamato a ratificare valutando tutte le cose che il Parlamento chiede". Lo ha detto Graziano Delrio, in aula alla Camera, nel dibattito sul Mes dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio Ue.