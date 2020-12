Mes: Brunetta, 'in dissenso da Fi non voterò contro riforma'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Grazie al nuovo Mes, che ha tutti i difetti di questo mondo, con il suo salva banche si metterà fine alla tragica passeggiata a Deauville, al tragico di Merkel e Sarkozy. Per questa ragione non voterò contro, voterò in dissenso dal mio partito". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, rivendicando i suoi "26 anni" di "leale e continua" collaborazione al partito.

"Oggi -ha proseguito riferendosi all'unanimità registrata nell'ultimo voto sullo scostamento di bilancio- mi addolora che in quest'Aula non ci sia quello stesso spirito nel dare pieno mandato al nostro presidente del Consiglio per il prossimo Eurosummit. Purtroppo è prevalso lo spirito di parte, di schieramento, è prevalsa la propaganda, piuttosto che lo spirito di unità. Ma così si indebolisce il Paese, non vince nessuno, è un gioco a somma negativa".