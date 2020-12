Dl sicurezza: Mauri, 'ora possibile gestire flussi migratori con razionalità'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Il voto di oggi alla Camera sul decreto immigrazione rappresenta un passo importantissimo per tornare a gestire il fenomeno migratorio con razionalità e nel rispetto del diritto internazionale. Adesso la parola finale passa al Senato”. Così il Vice Ministro dell'interno, Matteo Mauri.

“E' stato fatto - prosegue Mauri - in questi mesi un percorso molto positivo, in cui le forze di maggioranza hanno mostrato concretezza e spirito di collaborazione, elementi che hanno consentito di varare un testo molto avanzato, che poi è stato ulteriormente arricchito grazie al lavoro svolto in Parlamento. Oltre alle forze parlamentari - aggiunge il vorrei ringraziare il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha saputo guidare al meglio il percorso di modifica dei decreti Salvini, che hanno creato all'Italia solo problemi”.