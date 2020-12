09 dicembre 2020 a

Washington, 9 dic. (Adnkronos) - "La Germania è usata costantemente dai miei fastidiosi critici come modello da seguire nell'affrontare il virus della Cina, alla faccia di queste affermazioni". Così Donald Trump su Twitter commenta la notizia, ritwittata, dei 590 morti per Covid registrati in un giorno, numero record in Germania. "Amo la Germania, i vaccini stanno arrivando!", ha poi concluso il presidente.