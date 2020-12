09 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Sono 1.233 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 69 morti. Gli attualmente positivi nella Regione sono 89.903: 5.727 ricoverati con sintomi, 766 in terapia intensiva (24 gli ingressi del giorno) e 83.410 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono in tutto 320.380, mentre il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 23.277.