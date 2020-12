Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Le faq pubblicate sul sito del governo chiariscono il significato dei tre termini.

"La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento", mentre "il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza".