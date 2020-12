Coronavirus: faq governo, da 21/12 a 6/1 no a ricongiungimenti in seconde case altra regione (2)

09 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Nelle faq viene inoltre spiegato quando è possibile spostarsi nelle seconde case. "Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento - puntualizza infatti il governo - se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021".