Airbnb nell'anno piu' nero si quota a Wall Street a prezzi da urlo

(Milano, 9 dicembre 2020) - Squattrinati ma organizzati. Come altro chiamare i soci fondatori di una start up, Airbnb, che 13 anni fa hanno deciso di offrire materassi gonfiabili in quel di San Francisco per ospitare nella propria abitazione per qualche giorno giovani designer e riuscire così a pagare l'affitto?

Da allora la start up ne ha fatta di strada: 5,6 milioni di annunci sono oggi presenti su Airbnb che nel 2019 ha conseguito ricavi per 4,7 miliardi di dollari e nell'anno più difficile prova a quotarsi al Nasdaq con una valutazione super come se la pandemia non fosse mai esistita.

Se fino a qualche settimana fa veniva indicata in una possibile forchetta fra i 18 e i 30 miliardi di dollari di valutazione nelle ultime ore la fascia di prezzo per il debutto sul Nasdaq è stata alzata all'equivalente a 39-42 miliardi di dollari. Le valutazioni sono state ritoccate al rialzo dopo circa una settimana di incontri con gli investitori, il cosiddetto roadshow.

Giornalisti e consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF mettono Airbnb alla griglia

Proprio al tema di Airbnb gli analisti e consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF dedicano un interessante approfondimento prendendo anche spunto dal libro “L'affittacamere del mondo” (Einaudi Editore) scritto da Riccardo Staglianò, giornalista e inviato di Repubblica.

E lo fanno in formato podcast su RadioBorsa e anche sul canale YouTube di SoldiExpert e alla pagina bit.ly/quotazioneAIRBNB è possibile accedere a tutti i contenuti e conoscere particolari anche inediti della storia di questa società che ha letteralmente cambiato il mondo dell'ospitalità in tutto il mondo.

Airnbnb è la rovina o la salvezza delle nostre città? Rossi e Gaziano ne discutono con Riccardo Staglianò, inviato di Repubblica e fra i più attenti osservatori (e critici) dell'evoluzione dell'economia digitale.

Su RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, nello show “La Borsa la Vita” giunto al 16° episodio (in formato anche video sul canale YouTube di SoldiExpert), si è parlato di tutti questi argomenti in una conversazione decisamente a 360 gradi per capire il mondo pre e post pandemia e cosa tutti questi cambiamenti possono insegnarci non solo come investitori.

L'Italia è diventata uno dei Paesi n. 1 al mondo nella diffusione di Airbnb. Ed è facile comprenderne il motivo in una nazione dove 8 cittadini su 10 vivono in una casa di proprietà e dove 4 giovani su 10 non hanno lavoro. E sempre più chi ha ereditato l'appartamento ma non il posto fisso ha cominciato a ricavare dalle quattro mura il proprio sostentamento.

Il fenomeno Airbnb è così decollato in Italia. Un ammortizzatore spesso sociale non facile da regolamentare senza ormai mettere a rischio il bilancio familiare di molti proprietari di casa ma che si scontra con la concorrenza talvolta sleale al settore alberghiero e il tema del gettito fiscale eluso da molte società digitali multinazionali di cui Airbnb fa parte.

L'unica maniera sensata di uscire dal conflitto è governare il fenomeno. Come hanno fatto in varie città del mondo e Paesi. E il caso Airbnb è un'interessante cartina di tornasole per capire la complessità della società attuale fra mondo fisico e digitale, bene comune e individuale, libertà d'impresa e Stato, fisco e investimenti.

Una conversazione decisamente a 360 gradi disponibile alla pagina bit.ly/quotazioneAIRBNB per capire il mondo pre e post pandemia e cosa tutti questi cambiamenti possono insegnarci non solo come investitori ma come proprietari di case e anche contribuenti.

Chi è SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale.

Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti, consulenti finanziari autonomi ovvero indipendenti, che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o specifici investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, assicurazioni) e si basa su un'attenta analisi preventiva. Tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up e richiedono gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti per valutare se il portafoglio che detengono è efficiente, robusto e se stanno pagando il giusto prezzo al proprio intermediario. SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast ha scelto di essere coerente con questa missione) è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico invece dell'industria del risparmio gestito in Italia e della consulenza finanziaria tradizionale.

