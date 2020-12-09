Ue: Crippa (M5S), 'Patto stabilità non può tornare alla veste pre-Covid'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Oggi poniamo all'Europa un nuovo grande obiettivo, storico: la revisione profonda del Patto di stabilità che non può certamente tornare alla veste pre-Covid". Così il capogruppo del M5S alla Camera Davide Crippa, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Stiamo chiudendo la pagina dell'austerity per una Europa dei popoli", ha evidenziato Crippa.
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