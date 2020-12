09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io mi aspettavo da lei un Cdm stasera, un Cdm che non sarebbe finito fino a quando non fosse stato raggiunto l'accordo per la proposta da portare in Parlamento". Lo dice il capogruppo pd al Senato, Andrea Marcucci, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.