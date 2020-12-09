Quirinale: salta scambio auguri Mattarella, 'limitazioni imposte da pandemia'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica comunica che quest’anno, per le limitazioni imposte dal perdurare della pandemia, non avrà luogo al Quirinale la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il Presidente della Repubblica e i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile". Così una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica.