Mes: senatori M5S, 'no voto per risoluzione, incoerente con nostro programma'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non abbiamo potuto votare a favore dell'odierna risoluzione di maggioranza ritenendo che gli indirizzi con essa impartiti al governo siano inefficaci nel difendere gli interessi dei nostri concittadini ed incoerenti con il programma del moVimento 5 stelle". Si legge in una congiunta dei senatori 5 Stelle Bianca Laura Granato, Fabrizio Trentacoste, Margherita Corrado, Luisa Angrisani, Nicola Morra, Silvana Abate.

"Auspichiamo che in futuro decisioni di tale delicatezza vengano affrontate con reale e tempestiva condivisione, con maggiore trasparenza, per non mettere a rischio la credibilità del moVimento e l'affidabilità di questo esecutivo".