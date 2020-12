Mes: Cangini (Fi), 'mai detto che voterò sì, possibile astensione'**

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - ''Non ho mai detto che voterò sì'' alla riforma del Trattato sul Mes. Il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, smentisce ricostruzioni e voci che stanno girando anche in queste ore sul suo conto, alla vigilia del voto in Aula, a palazzo Madama, sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla riforma del Mes in vista del Consiglio europeo.

''Non ho mai detto che voterei sì", ribadisce all'Adnkronos Cangini, che 'precisa: ''Ho detto e scritto che su una questione così rilevante, per l'identità di un partito e la credibilità della coalizione, sarebbe opportuno non cedere alla retorica anti europeista". Alla fine si asterrà? ''E' possibile", replica Cangini che aggiunge: ''ma prima leggerò le risoluzioni di maggioranza e opposizione e poi deciderò''.